Riscatto Hojlund, nessun dubbio ma lo United non farà sconti: tutto già stabilito

Nessun dubbio, il Napoli ha già deciso. Riscatterà Rasmus Hojlund perché il danese rappresenta a pieno l'attaccante ideale per il club azzurro. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "Con Antonio Conte in panchina adesso e anche domani, nelle idee e nelle speranze di Aurelio De Laurentiis. Però a prescindere dall'allenatore salentino, il giocatore ex Atalanta e di proprietà del Manchester United ha le caratteristiche tecnico tattiche per adattarsi e per giocare al meglio con più tipi di guida tecnica".

Napoli-Hojlund, le cifre del riscatto

Il portale Tuttomercatoweb spiega le cifre dell'affare: A che prezzo? Tutto già stabilito e definito, chiaramente la società azzurra proverà a limare i 44 milioni di euro pattuiti in estate col Manchester United ma i Red Devils non paiono intenzionati a fare sconti per eventuali acquisti anticipati.