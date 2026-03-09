Alisson, Romano svela: "Non solo i gol, Napoli colpito da un aspetto"

Avanti tutta con Alisson Santos. Due gol, prestazioni show e riscatto a 16 milioni in estate. Cosa farà il Napoli col talento brasiliano per cui in città da giorni si sprecano paragoni? Ne parla Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube. "Molto positivo l’impatto di Alisson Santos con il Napoli: un’intuizione del Napoli, un’operazione, lo ricordiamo, fatta con un prestito abbastanza oneroso, intorno ai 3 milioni, 3 milioni e mezzo, che era l’unico modo per prendere il giocatore in prestito. Il Napoli è stato molto bravo, ci ha creduto da inizio gennaio, ha preso un vantaggio anche sui club tedeschi interessati ed è riuscito a strappare anche questo diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro con il lavoro di Manna.

Ci hanno creduto tutti in questa operazione, nonostante il giocatore nel mezzo di gennaio avesse segnato anche un gol pesantissimo per portare lo Sporting agli ottavi di Champions League. Nonostante questo, grazie al lavoro fatto in anticipo dal Napoli, è riuscito ad arrivare anche negli ultimi giorni di mercato. Il diritto di riscatto da 15 milioni di euro, da quanto mi risulta, sta davvero tentando il Napoli. È chiaro che è presto: in questo momento il Napoli non ha fatto comunicazioni né agli agenti del giocatore né allo Sporting, perché è passato poco più di un mese e il Napoli vuole vedere il giocatore da qui a fine stagione.

Ovviamente non si decide a inizio marzo un’operazione del genere. È chiaro che se Alisson dovesse continuare così, l’intenzione del Napoli è di tenere il giocatore. Il Napoli è molto soddisfatto non soltanto dei gol e delle prestazioni, ma anche dell’atteggiamento, del modo molto umile con cui il giocatore si è messo a disposizione di Conte, facendosi trovare sempre pronto e accettando anche quando c’è da stare in panchina.

Insomma, Alisson Santos è piaciuto molto come atteggiamento fin da subito. Al Napoli i gol sono sotto gli occhi di tutti. Adesso, se continuerà così e se non dovesse esserci un calo, ci sono ottime probabilità di vederlo riscattato dal Napoli. Quindi vediamo, seguiamo gli sviluppi, ma le sensazioni attorno al ragazzo sono decisamente positive".