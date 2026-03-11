Riscatto Elmas, si chiederà lo sconto al Lipsia: il punto sulle cifre

Il diritto di riscatto di Elmas è fissato a 16 milioni di euro, ma al momento non è ancora certo che il club azzurro decida di esercitarlo. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, la situazione è ancora aperta e potrebbe dipendere anche da eventuali trattative tra le società per rivedere la cifra stabilita inizialmente. Il sito evidenzia infatti che “il riscatto del Napoli è fissato a 16 milioni, ma non è ancora detto che venga esercitato. Se è vero che nelle ultime settimane il suo rendimento è cresciuto decisamente rispetto all'inizio della stagione, dall'altro ci potrebbe essere una contrattazione fra le parti per abbassare ulteriormente la cifra”.

Elmas, si chiederà lo sconto al Lipsia

Come sottolinea ancora Tuttomercatoweb, “a giugno sarà iscritto a bilancio per 12 milioni, lasciando un discreto agio ai partenopei”, elemento che potrebbe facilitare una possibile rinegoziazione del prezzo. Resta però da capire quale sarà la posizione del Lipsia, proprietario del cartellino. Il club tedesco potrebbe infatti non essere disposto ad accettare condizioni diverse da quelle stabilite inizialmente. In tal senso il portale aggiunge: “non è detto, però, che il Lipsia voglia accettare le condizioni. Proprio grazie agli interessamenti di altri club potrebbe lasciare scadere il mese di giugno per poi rimetterlo sul mercato, a meno che non arrivi il riscatto alle cifre già prefissate”