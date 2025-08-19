"Il Napoli sta pensando a Jamie Vardy": la voce a sorpresa dall'Inghilterra

L’infortunio di Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli, con ripercussioni anche oltre i confini italiani. In Inghilterra, il Daily Mail ha rilanciato una pista di mercato decisamente curiosa: quella che porta a Jamie Vardy, che si aggiungerebbe dunque ad una lista che comprende già Hojlund, Zirkzee, Vlahovic, Krstovic e altri profili low cost come Pinamonti.

Il centravanti inglese, 38 anni (39 il prossimo 11 gennaio), è attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Leicester City, chiuso lo scorso 30 giugno al termine di un’avventura durata 13 anni e ricca di successi. Secondo il tabloid britannico, il suo nome sarebbe stato inserito nella short list del ds Giovanni Manna come possibile sostituto a breve termine di Lukaku.