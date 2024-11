Il Napoli su un difensore per gennaio: non solo Itakura, l’altro obiettivo è Kiwior

Il Napoli è pronto a un nuovo colpo a sorpresa in difesa nel mercato di gennaio. L’ultima idea, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, risponde al nome di Ko Itakura, ma il centrale del Borussia Mönchengladbach non è l’unico centrale nella lista dello scouting azzurro.

Tra le occasioni monitorate sempre più da vicino resta Jakub Kiwior dell'Arsenal per costi e possibilità di avere un calciatore subito pronto per il nostro campionato, dove ha già militato con la maglia dello Spezia.