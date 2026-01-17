Il Napoli sul 2006 Fortini! Sky: serve un'uscita altrimenti Roma favorita
Il Napoli prova a sbloccare arrivi per l'immediato, ma guarda anche al futuro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, c’è anche il club partenopeo per Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina che in questa prima parte di stagione è riuscito comunque a mettersi in mostra in Serie A nonostante le difficoltà dei viola.
L’interesse degli azzurri è ovviamente legato alle uscite, dato che come stabilito qualche settimana fa i campioni d’Italia potranno effettuare operazioni di mercato solamente a saldo zero: qualora dovesse essere ceduto qualcuno, potrebbe essere affondato il colpo. Al contrario, invece, se ne potrebbe parlare per giugno. Sul giocatore però c'è anche la Roma che però in questa finestra di mercato può fare offerte anche a titolo definitivo.
