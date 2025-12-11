Il Napoli torna su Greenwood? Voci dall'estero per l'estate prossima, ma il Marsiglia spara alto

Il nome di Mason Greenwood torna a circolare anche in orbita Napoli, ma tra chi considera l’interesse concreto e chi lo bolla come semplice voce, la realtà è una: la pista è complicatissima. Transfermarkt riporta che gli azzurri si sono inseriti nella corsa all’attaccante del Marsiglia, 24 anni, valutato ora 80 milioni dopo l’acquisto da 26 milioni nel 2024.

L’OM non ha intenzione di venderlo e lo United, grazie a una clausola, incasserebbe il 50% della futura rivendita. In corsa anche Atletico Madrid, Newcastle e Barcellona. Il Napoli osserva, ma la competizione è di altissimo livello.