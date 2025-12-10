Sudakov, retroscena Tmw: "Da possibile azzurro a rivale in Champions"

"Il Napoli è stato a un passo dal prendere Sudakov dallo Shakhtar. A gennaio 2025 lo stava per prenotare dagli ucraini, poi hanno detto di no ai 35 milioni offerti dagli azzurri". Questo il retroscena di Tuttomercatoweb su Georgiy Sudakov, talento ucraino ora in forza al Benfica, che questa sera sfiderà la squadra di Conte in Champions League.

"Georgiy Sudakov è stato concretamente a un passo dal Napoli. Un giocatore che la società azzurra aveva individuato come ideale per ricoprire il ruolo di mezzala, Invece a fine agosto è stato il Benfica ad aggiudicarselo: un'operazione da 25.250 milioni di euro, una cifra importantissima per una società come quella portoghese"