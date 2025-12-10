Sudakov, retroscena Tmw: "Da possibile azzurro a rivale in Champions"
TuttoNapoli.net
"Il Napoli è stato a un passo dal prendere Sudakov dallo Shakhtar. A gennaio 2025 lo stava per prenotare dagli ucraini, poi hanno detto di no ai 35 milioni offerti dagli azzurri". Questo il retroscena di Tuttomercatoweb su Georgiy Sudakov, talento ucraino ora in forza al Benfica, che questa sera sfiderà la squadra di Conte in Champions League.
"Georgiy Sudakov è stato concretamente a un passo dal Napoli. Un giocatore che la società azzurra aveva individuato come ideale per ricoprire il ruolo di mezzala, Invece a fine agosto è stato il Benfica ad aggiudicarselo: un'operazione da 25.250 milioni di euro, una cifra importantissima per una società come quella portoghese"
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
10 dic 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
In primo piano
LiveYouth League, Benfica-Napoli 3-0 (Silva 29', Gonçalo Olivera 72', Duarte Soares 78'): termina il sogno degli azzurrini
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
Pierpaolo MatroneADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com