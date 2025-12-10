ADL sogna di trasformare Conte nel Ferguson del Napoli: ci proverà

Il grande sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli è uno. Provare a convincere Antonio Conte a diventare il suo Sir Alex Ferguson. Considerato il passato e lo storico del tecnico salentino, una mossa ai limiti dell'impossibile. Ma ADL ha dimostrato di esser riuscito in grandi imprese nella sua carriera.

Lo riporta Marco Conterio sul podcast di Tmw: "De Laurentiis usa per Conte parole che non usava neanche per Spalletti. Parla di condottiero dopo la Juve, la copertina è sempre per lui. Quando Adl pensa al Napoli pensa a Conte e vuole tenerselo stretto. Allenatore perfetto per la piazza azzurra. In questo momento storico non immaginiamo per lui un luogo migliore di Napoli. Entrambi possono fare ancora meglio, ancora di più. In Europa manca quello scalino e Conte ha le potenzialità per farlo. Certo la sua juventinità non l'ha mai negata da uomo onesto qual è, ma oggi la Juve sarebbe un passo indietro per Conte. Il Napoli invece mette sempre a disposizione di Conte trattative da affrontare insieme con Manna che unisce le parti e sta funzionando".