Lucca può partire a gennaio? Tmw: ecco tre motivi per cui è sconsigliato cederlo

Lorenzo Lucca sta trovando pochissimo spazio al Napoli, malgrado l'infortunio di Romelu Lukaku, e quando quest'ultimo rientrerà i minuti potrebbero ulteriormente diminuire. E così si parla di un possibile addio a gennaio. Ne scrive anche Tuttomercatoweb.com, che poi elenca tre motivi per cui sarebbe sconsigliato cederlo: "Però, guardando l'altra faccia della medaglia, perché il Napoli dovrebbe cederlo dopo aver investito così tanto in estate? Al momento, ci sono almeno tre ordini di motivi per cui la sua cessione è sconsigliata al club partenopeo.

1) Motivazione economica - Cedere Lucca a gennaio vorrebbe dire anticipare il riscatto fissato per la fine della stagione. Il Napoli l'ha infatti acquistato dall'Udinese a luglio in prestito oneroso con obbligo di riscatto, un'operazione da 35 milioni di euro più bonus. Darlo via a gennaio vorrebbe dire, a quel punto, anticipare l'operazione di riscatto. Un qualcosa di conveniente solo dovesse arrivare un'offerta di acquisizione da circa 30 milioni di euro: complicato.

2) Perché rinforzare le rivali? - Come succede in questi casi, l'entourage di Lucca sta sondando il terreno soprattutto coi top club italiani che cercano un centravanti per la seconda parte di stagione. In Italia, trattasi di Roma e Milan. Ovvero due squadre in lotta per lo Scudetto proprio insieme ai partenopei.

3) Tornerà il Lukaku di una volta? Lorenzo Lucca è oggi l'alternativa a Rasmus Hojlund. Non è un titolare, ma un giocatore necessario per dar fiato al centravanti danese e infatti Conte seppur solo nel quarto d'ora finale lo utilizza sempre. In teoria nelle prossime settimane dovrebbe rientrare anche Romelu Lukaku, ma ad oggi non ci sono certezze su quando il belga tornerà a disposizione. Su come tornerà visto che è fuori dai primi giorni di agosto e quanto tempo gli servirà per essere di nuovo al 100%. Troppi sé e troppi ma attorno alle condizioni di Lukaku per dar via Lucca a cuor leggero".