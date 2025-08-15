Il Napoli vuole blindare Rrahmani: discorsi avviati per il rinnovo, i dettagli

vedi letture

Il Napoli pensa al futuro attraverso nuovi acquisti, Diouf del Lens ultima idea per il centrocampo, ma anche con i rinnovi di contratto. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. "Si lavora anche sui rinnovi, si discute con l'entourage di Rrahmani, il centrale kosovaro a fine mercato dovrebbe allungare il suo contratto fino al 2029".

Ieri, invece, intervistato dalla pagina social Chiamarsi Bomber, l'agente Mario Giuffredi ha parlato di alcuni fra i suoi numerosi assistiti. Queste le sue dichiarazioni, nello specifico, sugli azzurri Politano e Marianucci e su Zaccagni, cercato sempre dal Napoli: "Per Politano è arrivata un'offerta dall'Arabia oltre un anno fa: il Napoli ha dato la sua disponibilità a parlare del rinnovo e, allo stato attuale, stiamo discutendo della possibilità di un prolungamento contrattuale. La sua volontà è quella di rimanere e credo che non ci saranno problemi in tal senso".