Beukema subito via? Dall'Inghilterra: "Piace al Liverpool e a Slot", le cifre
Non ha vissuto una stagione esaltante Sam Beukema a Napoli. Primo anno con tante panchine e ancora oggi non è un titolare fisso per Conte. Per il futuro si parla già di possibile addio. In Inghilterra scrivono che piace molto al Liverpool.
Secondo il portale inglese TEAMtalk, l'apprezzamento nei confronti dell'olandese nasce da lontano: Arne Slot lo aveva già individuato ai tempi del Feyenoord e continua a ritenerlo un elemento ideale per il suo sistema. Un gradimento condiviso anche all'interno della dirigenza, con il direttore sportivo Richard Hughes informato del dossier.
La strada, però, si preannuncia in salita. II Napoli non considera Beukema cedibile e lo ha acquistato appena un anno fa, con un contratto fino al 2030. Per aprire a una trattativa servirebbe comunque un'offerta superiore ai 35 milioni di euro.
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