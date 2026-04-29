Roma su Manna, ma ADL lo blinda. Parte solo per una cifra precisa

Roma su Manna, ma ADL lo blinda. Parte solo per una cifra precisa TuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:00Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberare gratuitamente Giovanni Manna. Lo scrive Tmw. Anzi, in questo momento il direttore sportivo del Napoli è intoccabile, sebbene negli ultimi mesi diverse indiscrezioni lo dessero come possibile partente, soprattutto in caso di permanenza del tecnico Antonio Conte. Manna è uno dei nomi principali per la sostituzione di Frederic Massara. Il direttore sportivo è stato messo alla berlina dal tecnico Gian Piero Gasperini e per questo i Friedkin stanno cercando un nuovo dirigente, anche perché lo stesso Massara era fortemente legato a Claudio Ranieri, che è stato esonerato la scorsa settimana (senza buonuscita).

"Cosi solo i soldi potrebbero convincere De Laurentiis. Una decina di milioni, insomma. Come se fosse un giocatore. È chiaramente una provocazione ma dopo l'addio di Giuntoli di due anni fa, ecco che lo stesso Manna è considerato intoccabile, anche per come si sono sviluppare le ultime due stagioni, al netto di qualche errore", si legge. 