Rinnovo Rrahmani, fumata bianca: accordo fino al 2029, presto l'annuncio

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La notizia non è ancora ufficiale, ma lo sarà presto. Rrahmani sarà una colonna del Napoli anche in futuro: è pronto al rinnovo del contratto fino al 2029. Le parti stanno parlando da tempo ma hanno trovato di fatto l’intesa per il 32enne capitano del Kosovo, diventato un fattore fondamentale per la stagione del Napoli. Il suo rientro contro la Cremonese ha coinciso con il clean sheet. Lo riporta la redazione di Radio Marte.

Amir Rrahmani è stato un fattore importante per la conquista dello scudetto: nella scorsa stagione ha giocato con continuità e il Napoli è stato la miglior difesa d’Europa. In questa stagione il discorso è cambiato. Rrahmani ha avuto due lesioni al bicipite femorale che lo hanno frenato a settembre e poi a febbraio, quando è rimasto fuori altri due mesi e mezzo. E’ tornato titolare con la Cremonese e sarà ovviamente confermato da Conte pure nella trasferta di Como che può essere decisiva per la qualificazione in Champions.