Futuro De Bruyne, Sky: "Sta molto bene a Napoli, ma novità solo più avanti"

vedi letture

Inviato a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha dichiarato: "Napoli vorrebbe e meriterersi di godersi un altro anno di De Bruyne come da contratto. E' una possibilità concreta, forte, ma è anche un discorso da fare più avanti, le parti ne parleranno, prima c'è il Mondiale. sarà una scelta di vita. Ma lui sta bene qui, in città, comincia a viverla anche con la famiglia. La prospettiva è che il tridente Alisson, De Bruyne e Hojlund possa essere anche il tridente del nuovo Napoli, quello del centenario, quello di Conte o chissà, di un altro allenatore".