Napoli su Diao, da Como: "C'è anche l'Inter, ecco quanto veniva valutato l'anno scorso"

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"C'è anche da dire che il Como lavora molto sul merchandising e di incremento del fatturato. Qui sono tutti tranquilli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto da Como il giornalista di Nicola Nenci: "Appuntamento cruciale contro il Napoli? Per la storia e dimensione del Como dice che la Conference League potrebbe essere anche abbastanza, ma la piazza spera nell'Europa League e qualcuno non ha neanche smesso di guardare alla Juventus. Dopo la gara contro la Roma il Como era in grandissima condizione. Dopo però è successo qualcosa, da Udine alle due gare dell'Inter. Poi c'è stata la sconfitta contro il Sassuolo. Ha preso nove gol. È stato un momento strano, forse le pressioni. C'è da dire che a Genova abbiamo rivisto un Como molto simile a quello che non vedevamo da tempo. Il Napoli trova il Como sul pezzo.

Mercato del Como del domani? Questo nodo Nico Paz si scioglie: dalla Spagna danno per certo che il Real Madrid lo rivuole. Una qualificazione alla Champions potrebbe aprire uno spiraglio per farlo restare un altro anno al Como. Poi serviranno dei giocatori fatti e finiti per fare un ultimo step in vista dell'Europa.

Nico Paz cos'ha avuto? Ha avuto un colpo in testa contro il Genoa, non vedeva bene, ha fatto una tac di controllo, ma sui social ha detto che sta bene. Ci sarà contro il Napoli.

Perrone in chiave Napoli? Sappiamo che c'è anche Diao, su cui c'è anche l'Inter. Veniva valutato 60 milioni l'anno scorso. C'è anche da dire che il Como lavora molto sul merchandising e di incremento del fatturato. Qui sono tutti tranquilli"