Il Newcastle si iscrive alla corsa per Karetsas: sarà asta per il 2007 che piace al Napoli

vedi letture

Spunta una nuova pretendente per Konstantinos Karetsas. Il 17enne talento del Genk ha attirato su di sé l’attenzione di mezza Europa. C’è il Napoli che sarebbe sulle sue tracce per quanto riguarda il campionato italiano, ma anche il Bayern Monaco avrebbe mostrato interesse per un giocatore che in stagione ha collezionato la bellezza di 33 gettoni realizzando tre reti e sfornando quattro assist. Numeri importanti per un giocatore che, lo ricordiamo, è un classe 2007 e ha davanti a sé un futuro certamente roseo.

Anche il Newcastle e non solo - A queste squadre non poteva certamente mancare l’attenzione della Premier League. Secondo il Sun, anche il Newcastle si sarebbe iscritto alla corsa per il trequartista. I bianconeri però sarebbero l’unica squadra del campionato inglese. Karetsas infatti sarebbe monitorato anche da altri club del massimo torneo inglese. Si parla anche di Manchester United e Liverpool. Vedremo come finirà la vicenda.

La valutazione del Genk - Il club belga però ha fissato un prezzo piuttosto alto. La valutazione del calciatore infatti si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La sensazione è che, vedendo quante squadre sono interessate a lui, possa presto scatenarsi un'asta per uno degli astri nascenti del calcio greco.