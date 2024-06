Il Parma pensa a Gaetano: il centrocampista può riabbracciare Pecchia

Tornato trionfalmente in Serie A, il Parma cerca rinforzi che possano aiutare a mantenere la categoria.

Tornato trionfalmente in Serie A, il Parma cerca rinforzi che possano aiutare a mantenere la categoria. Giocatori con esperienza in massima serie, in modo che non abbiano problemi di ambientamento in questo senso. Non è un caso, infatti, che tra i nomi maggiormente accostati ai ducali nelle ultime ore ci sono quelli di Emanuele Valeri e di un altro giocatore allenato in passato dal tecnico gialloblù Fabio Pecchia.

Come riporta Tuttosport si tratta di Gianluca Gaetano, cresciuto nelle giovanili del Napoli e lanciato proprio dal tecnico alla Cremonese in Serie B nella stagione 2021/22. Il centrocampista classe 2000 è appena tornato in azzurro dopo un'ottima seconda parte della scorsa stagione nelle file del Cagliari, con 4 gol e 1 assist in 11 apparizioni.

Su Gaetano, oltre al Parma, ci sono anche altri club di Serie A. L’ultima parola in tal senso spetterà nelle prossime settimane ad Antonio Conte, che dovrà valutare tutto l'organico a suo disposizione. Se il nuovo allenatore azzurro dovesse dare il via libera alla partenza, a quel punto il Parma farà un tentativo per portarlo in Emilia.