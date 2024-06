Il Vidal di Conte: ecco perchè il Napoli ha blindato Folorunsho

vedi letture

Come Arturo Vidal. Fisico, irruenza, inserimenti, tempi, vigore. Folorunsho sembra perfetto per prendere l'eredità, virtuale, del Guerriero cileno

Un'idea che da tempo si è fatta strada nella mente e nella testa di Antonio Conte: trasformare e rendere Michael Folorunsho nel suo nuovo Arturo Vidal. Una notizia che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane su queste colonne, un percorso che è arrivato a destinazione e che ha portato di fatto il Napoli a blindare il centrocampista fino all'estate del 2029. Un calciatore che sin da subito il nuovo tecnico del club di Aurelio De Laurentiis ha indicato come centrale nel suo progetto di gioco. Poi le discussioni con l'agente Mario Giuffredi hanno riguardato, in un percorso tumultuoso che ha ritrovato ieri il sereno, anche Giovanni Di Lorenzo ma 'Folo' è sempre stato una delle priorità del tecnico salentino.

Dalla gavetta all'azzurro

Folorunsho è adesso in Germania con la Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Una storia di gavetta vera e propria, per un ragazzo scartato dalle giovanili della Lazio dopo l'Under 19, nel quale ha creduto prima di tutti la Virtus Francavilla. Poi il Napoli che lo ha però prestato in Italia, da sud a nord, da sud a nord, senza sosta, cercando di trovare per lui la dimensione giusta per esplodere. Così Bari, Reggio Calabria, Pordenone, ancora Bari, Verona sponda Hellas. Un tour d'Italia che ha portato poi Folorunsho a diventare un perno degli scaligeri e un giocatore addirittura pronto per la Nazionale. Una storia perfetta, pensa Conte. Perfetta per il suo di azzurro, quello Napoli.

Il Vidal di Conte

Come Arturo Vidal. Fisico, irruenza, inserimenti, tempi, vigore. Folorunsho sembra perfetto per prendere l'eredità, virtuale, del Guerriero cileno che ha fatto le sue fortune (e viceversa) con Conte in primis in panchina. Il tecnico salentino ne ha sublimato la capacità di essere un calciatore pesante in area avversaria ma lo ha reso anche un muro difficile da superare, valorizzandone al meglio caratteristiche tecniche, tattiche e soprattutto fisiche. La stessa idea di percorso che ha con Folorunsho...