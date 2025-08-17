Infortunio Lukaku, Sky conferma: "Non di poco conto. Si torna sul mercato?"

vedi letture

Arrivano conferme anche da Sky Sport sulla situazione di Romelu Lukau. Il Napoli è in attesa di capire con precisione l'esito degli esami e quindi l'entità dell'infortunio per poi tornare eventualmente sul mercato anche per una prima punta. La sensazione - scrive il giornalista Gianluca Di Marzio - è che non si tratterà di qualcosa di poco conto.

In ogni caso la strategia dei campioni d’Italia prevede di non fare valutazioni avventate, ma comunque di rimanere vigili qualunque sia l’esito degli esami a cui si sottoporrà l’ex Roma e Inter. In caso di lungo stop, però, come detto "gli azzurri potrebbero realmente pensare di tornare sul mercato per dare a Conte un altro attaccante, dopo le cessioni di Simeone e Raspadori".