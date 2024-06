Ingaggio triplicato e clausola: Gazzetta svela la bozza di contratto proposta a Kvaratskhelia

Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'attaccante georgiano

Il Napoli ha fatto recapitare una bozza di contratto agli agenti di Kvaratskhelia per sancire il rinnovo del contratto. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'attaccante georgiano: "Il Napoli ha offerto a Kvaratskhelia più che triplicato. Si passerebbe dall'1.5 milioni a 5 milioni. La scadenza passerebbe dal 2027 al 2028. Nell'accordo è prevista anche una clausola rescissoria alla Victor Osimhen di importo superiore ai 120 milioni di euro. Domani Antonio Conte cenerà in albergo a Napoli dove farà anche un punto della situazione con Manna e De Laurentiis anche sulla vicenda Kvaratskhelia. Il tecnico incalza sul georgiano.

Attende una risposta a stretto giro. Non vuole gente scontenta anche se Kvara è stato ritenuto incedibile prima ancora della firma del tecnico. Anzi la permanenza di Kvara al Napoli è stato una delle condizioni che hanno convinto Conte ad accettare un Napoli senza coppe e tutto da ricostruire. De Laurentiis non vuole venire meno alla promessa fatta al tecnico qualche tempo fa. L'entourage di Kvara ha accettato la proposta contrattuale da 7,5 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni. Un'offerta decisamente importante se rapportata all'attuale ingaggio che il georgiano percepisce oggi in azzurro (1.4 milioni netti). Il Napoli però continua a fare muro: rifiutata offerta da 100 milioni".