Napoli su Mainoo, Amorim: "Cessione a gennaio? Tutto può succedere"

Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ha fatto chiarezza sul futuro di Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee, entrambi accostati a una possibile cessione nel mercato di gennaio. Il primo, com noto, piace molto al Napoli mentre l’attaccante olandese è finito nel mirino della Roma che cerca un centravanti da regalare a Gasperini.

Il tecnico portoghese, intervistato dai media britannici, ha così risposto alla domanda sul destino dei due giocatori: "Mainoo e Zirkzee cedibili a gennaio? Il club viene prima di tutto, questa è la priorità assoluta. Dobbiamo pensare al bene della società e della squadra. Dopo, tutto può succedere" ha spiegato Amorin.