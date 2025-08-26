Intrigo Cheddira: accordo con l’Udinese ma rilancio in extremis del Cagliari
L’Udinese ha definito l’accordo per Adam Buksa, attaccante del Midtjylland e della nazionale polacca. Nelle prossime ore sono attese visite mediche e firma del contratto. Al centro delle attenzioni resta però Walid Cheddira.
Stando a quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Mediaset, il club friulano avrebbe trovato un accordo di massima con l’attaccante marocchino del Napoli, ma nelle ultime ore il Cagliari ha provato a rilanciare, cercando di convincerlo a scegliere la Sardegna. La trattativa rimane in bilico: l’Udinese vuole chiudere l’operazione, mentre i sardi provano ad inserirsi in extremis.
🚨L’#Udinese chiude per #Buksa. Nelle prossime ore visite e firma. Occhio alla situazione #Cheddira: accordo di massima ma nelle ultime ore il #Cagliari ha provato un rilancio.@sportmediaset https://t.co/YsIr9d1bND— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 26, 2025
