Intrigo Cheddira, Sky: torna di moda l'Udinese dopo le difficoltà per Zaniolo

vedi letture

Dopo l'importante vittoria di San Siro contro l'Inter, l'Udinese si proietta con decisione sulle ultime ore di calciomercato per rinforzare il reparto offensivo. Il nome in cima alla lista, Nicolò Zaniolo, resta bloccato al Galatasaray, costringendo i friulani a valutare delle alternative. In questo contesto, sta tornando prepotentemente d'attualità il nome di Walid Cheddira. A farlo sapere è Sky Sport.

L'attaccante marocchino classe '98, di proprietà del Napoli, è rientrato in azzurro dopo una stagione in prestito all'Espanyol. Nell'ultima annata in Liga, pur avendo collezionato 22 presenze (di cui 5 da titolare), il suo score si è fermato a una sola rete. Nonostante i numeri non entusiasmanti, l'Udinese sembra voler puntare su di lui per dare una nuova soluzione a Kosta Runjaic.