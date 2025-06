Osimhen-Al Hilal, dalla Francia: "Ancora non c'è il sì ed i sauditi valutano altre opzioni"

Victor Osimhen sembra essere vicino al trasferimento in Arabia Saudita, anche se il nigeriano non ha ancora preso una decisione finale. Il centravanti di proprietà del Napoli, dopo la stagione in prestito al Galatasaray, attualmente tornato in Nigeria per le vacanze, non ha ancora sciolto le riserve sulla mega proposta arrivatogli nelle ultime ore dall'Al-Hilal.

Il giornalista francese di Footmercato, Santi Aouna, riferisce su X: “Nonostante un accordo tra Napoli e Al-Hilal, Victor Osimhen non ha ancora accettato di unirsi ai sauditi. Come rivelato questa settimana, Al-Hilal ha migliorato la sua proposta e gli ha offerto un contratto di 4 anni di contratto a 45 milioni di euro, bonus inclusi, all'anno. Ancora nessuna luce verde da Osimhen che ora si trova in Nigeria e nel frattempo Al-Hilal controlla altre opzioni".