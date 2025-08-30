Jackson inarrivabile per l'Italia: va al Bayern, cifra super per il prestito

Quello di Nicolas Jackson è stato uno dei nomi chiacchierati dell’ultimo periodo per quanto riguarda il reparto avanzato della Juventus, dopo gli accostamenti anche al Napoli. I bianconeri del resto non hanno ancora sciolto il nodo legato a Kolo Muani e sulla lista era di conseguenza apparso anche l’attaccante del Chelsea

Come riportato da Fabrizio Romano invece il senegalese lascerà sì i blues e l’Inghilterra, ma per accasarsi in Germania. Ad attenderlo c’è il Bayern Monaco, pronto ad accoglierlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il prestito nello specifico sarà oneroso e prevederà 15 milioni di euro da versare immediatamente nelle case dei londinesi, mentre il riscatto non obbligatorio sarà fissato ad 80 milioni. Il calciatore e il suo agente Ali Barak voleranno presto verso la Baviera per iniziare una nuova parentesi nella propria carriera. Dopo Spagna (Villareal) e Inghilterra (Chelsea) ecco dunque la Germania.