Joao Gomes bloccato per giugno? Marca: occhio all'Atletico dopo l'addio di Gallagher

La corsa a Joao Gomes si allarga e diventa sempre più affollata. Il centrocampista del Wolverhampton, già finito sul taccuino del Napoli, è seguito con grande attenzione anche dall’Atletico Madrid e dal Manchester United. Arrivato in Europa nel 2022 dopo l’esperienza al Flamengo, il brasiliano è oggi uno dei pochi punti fermi dei Wolves, nonostante una stagione complicatissima: ultimi in Premier League con appena 7 punti e a -14 dalla zona salvezza.

Secondo Marca, l’Atletico lo ha inserito nella lista per rinforzare la mediana dopo la partenza di Conor Gallagher al Tottenham. Classe 2001, 24 anni, già 10 presenze con la Nazionale brasiliana, Joao Gomes rappresenta un profilo di spessore internazionale. Il Napoli lo monitora per dare forza al centrocampo nella seconda parte di stagione, ma la concorrenza inglese e spagnola rende l’operazione tutt’altro che semplice. Il dossier è caldo.