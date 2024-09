Jorginho ritrova Mertens? Possibile futuro al Galatasaray

Quale sarà il futuro di Jorginho? Il centrocampista dell'Arsenal non ha ancora fatto il suo debutto stagionale in Premier League in questo avvio di stagione, col tecnico Arteta che lo ha tenuto in panchina nelle prime tre sfide di campionato con Wolverhamtpon, Aston Villa e Brighton.

Per questo motivo il centrocampista ex Napoli, campione d'Europa con l'Italia, si sta guardando intorno e potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di lasciare i Gunners per cambiare squadra e raggiungere due ex giocatori azzurri, Dries Mertens e Victor Osimhen al Galatasaray. Come ricorda Tmw, il mercato in Turchia chiuderà fra pochi giorni, il 13 settembre per la precisione: c'è tutto il tempo per intavolare una trattativa per portare Jorginho al Galatasaray.