Ufficiale Juanlu convocato per Athletic-Siviglia! Sarà l'ultima con gli andalusi?

Il Siviglia ha svolto l’ultimo allenamento in vista della sfida di domenica al San Mames contro l’Athletic di Bilbao e tra i convocati c'è anche Juanlu Sanchez, terzino spagnolo finito al centro delle cronache di mercato per il forte interesse del Napoli. Il classe 2003 è stato regolarmente inserito dall'allenatore Almeyda nella lista dei giocatori a disposizione e potrebbe trovare spazio nell’undici titolare. Il tecnico argentino, infatti, deve fare i conti con una rosa limitata, condizione che aumenta le chance di vedere Juanlu in campo già al debutto stagionale.

Dal fronte mercato, intanto, non sono attese novità fino a lunedì, quando riprenderanno i contatti tra Napoli e Siviglia per definire i dettagli dell’operazione. Il club andaluso intende ottenere una plusvalenza importante, mentre gli azzurri restano fiduciosi di poter chiudere positivamente la trattativa. La partita al San Mames, intanto, potrebbe rappresentare l’ultima apparizione del terzino con la maglia del Siviglia.