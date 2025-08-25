Juanlu, Hojlund e Elmas, ore calde e contatti in corso! Le ultime sulle trattative

Sono ore importantissime per il mercato del Napoli che vuole completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su youtube, ci sono contatti costanti in queste ore sia per Eljif Elmas che per Rasmus Hojlund e Juanlu Sanchez, i tre tasselli a cui pensa come prime scelte il Napoli in questo momento per i ruoli prioritari da rinforzare.

Sul laterale spagnolo Juanlu Sanchez si attende il rilancio del Napoli da 17mln di euro a 18mln ed a quel punto il Siviglia dovrebbe accettare anche perché la volontà del giocatore è chiara e spinge per andare al Napoli. Inoltre, il Siviglia ha iniziato a sondare altri profili per sostituirlo. Su Elmas ci sono ancora differenze sui numeri dell’affare che è in prestito con diritto di riscatto: il Lipsia chiedeva 2mln di euro per il prestito più 18,5 di diritto di riscatto ed il Napoli offriva meno, una distanza di circa 8mln e quindi si lavora per avvicinarsi ed i contatti sono costanti. Così come per Hojlund: la chiave è sempre la formula, il giocatore vorrebbe garanzie per il futuro e se lascia lo United preferisce avere una continuità anche per il futuro. Il Napoli lavora su un prestito con diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni ma l’affare è molto avanzato.

