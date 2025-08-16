Juanlu-Napoli, da Siviglia: con l'Athletic ci sarà, ma può essere l'ultima

Il futuro di Juanlu Sánchez resta in bilico tra Siviglia e Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano andaluso Estadio Deportivo, il terzino spagnolo ha regolarmente preso parte all’ultimo allenamento agli ordini di Matias Almeyda e sarà convocabile per la sfida contro l’Athletic Bilbao, primo impegno ufficiale della stagione per gli andalusi.

Nonostante le voci di mercato, non sono previsti sviluppi immediati nella trattativa con il Napoli: i contatti tra i due club sono infatti rimandati all’inizio della prossima settimana, quando si entrerà nel vivo per provare a chiudere l’operazione. Intanto l’assenza di Rafa Mir, vicino al prestito all’Elche, libera spazio nelle convocazioni e potrebbe consentire a Juanlu di scendere in campo.

Il Siviglia, dal canto suo, non ha intenzione di cedere a ribasso e punta a realizzare una plusvalenza, come già avvenuto in passato con altri talenti del vivaio. Il Napoli osserva e resta fiducioso, consapevole che il futuro del classe 2003 si deciderà negli ultimi giorni di mercato. La gara di domenica, intanto, potrebbe essere l’ultima apparizione in maglia biancorossa per il terzino olimpionico.