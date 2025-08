Juanlu-Napoli, da Siviglia: "Filtra ottimismo, si può chiudere dopo il Trofeo Puerta"

Il Wolverhampton non ha ancora formalizzato un’offerta ufficiale per Juanlu Sanchez, esterno spagnolo classe 2003 del Siviglia, obiettivo di mercato anche del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, un eventuale affondo da parte del club inglese potrebbe concretizzarsi nel corso della prossima settimana, ma al momento la trattativa è in fase di stallo.

Dall'Italia, però, filtra un certo ottimismo: l’idea è che Juanlu approdi al Napoli dopo la disputa del Trofeo Antonio Puerta, previsto per lunedì 4 agosto. Il club partenopeo resta quindi in vantaggio, forte di un’intesa già raggiunta da tempo col giocatore. A riferirlo su X, é il giornalista di Siviglia Maximo de la Cruz Ramírez.