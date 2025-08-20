Juanlu-Napoli, dalla Spagna: "ADL potrebbe arrivare a 18mln per chiudere"

Juanlu Sanchez si avvicina sempre di più al Napoli. Dalla Spagna fanno sapere che il Napoli potrebbe aumentare a 18 milioni l'offerta finale e rivedere anche la percentuale sulla futura rivendita per accontentare il Siviglia e arrivare così quanto prima alla fumata bianca. Ne scrive il portale Abc. Juanlu piace per qualità ma anche perché essendo un 2003, dunque Under, non occuperebbe posto nella lista del campionato.

Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare poi infinito ma ora a quanto pare in via di definizione. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.