Juanlu-Napoli, dalla Spagna: "Rilancio di ADL decisivo, il Siviglia apprezza"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Dalla Spagna sono sicuri che la 'telenovela' Juanlu è arrivata al capitolo finale e non solo perché la chiusura del mercato si avvicina. Secondo quanto riporta 'AS', nella trattativa che si protrae ormai da un mese e mezzo, c'è stata una svolta dell'ultima ora che permette di riaprire i colloqui e che tutto sembra poter giungere a buon fine. Il Napoli ha infatti deciso di aumentare l'offerta per il difensore superando la richiesta del Siviglia, che era di 17 milioni.

Un gesto, si legge, interpretato positivamente dal club spagnolo che permette di riaprire la trattativa. Intanto Juanlu, continua ad allenarsi con il Siviglia dopo essere stato titolare e nella prima giornata della Liga. Il terzino spagnolo aveva già manifestato il suo gradimento per il trasferimento a Napoli e nelle scorse settimane ha rifiutato l'offerta del Wolverhampton. (ANSA).