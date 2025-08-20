Ultim'ora Juanlu-Napoli, fumata bianca a un passo! Affare col Siviglia da 18mln

Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia e dell'Under 21 spagnola si avvicina al Napoli, ormai ci siamo. Accelerata era prevista, ed accelerata è stata. Il club partenopeo, in queste ultimissime ore è attivissimo sul mercato in entrata, complice anche il ko di Lukaku che terrà il belga lontano dal campo per 3/4 mesi. Ma oltre alle mosse in avanti, come detto, Manna è attivo anche negli altri reparti: la fumata bianca per il terzino destro del Siviglia infatti è ad un passo. Al club spagnolo andrà una cifra importante, 18 milioni di euro. Al calciatore classe 2003 un contratto di 5 anni. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

Juanlu Sanchez è un calciatore che in carriera ha preso parte a 75 partite con il Siviglia, segnando 6 gol, 68 incontri con la seconda squadra degli spagnoli, timbrando 7 volte il cartellino, e 38 match con il Mirandes, firmando 2 reti. Inoltre ha fatto parte della Spagna Under 16, Under 17, Under 18, Under 19, Under 21 e dell'Olimpica, con cui ha vinto una medaglia d'oro.