Ultim'ora Juanlu-Napoli, giocatore in pressing col Siviglia! Ore cruciali per il sì degli spagnoli

vedi letture

Il Napoli è molto attivo sul mercato per completare l'organico come da richieste di Antonio Conte e tiene banco la trattativa per Juanlu Sanchez, terzino destro individuato come vice-Di Lorenzo e lo status di Under fa comodo al club partenopeo anche in termini di liste per poi avere spazio per un giocatore offensivo o per un centrocampista over.

Ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli ed il Siviglia ed il giocatore sta tenendo in piedi l'affare perché vuole fortemente la maglia azzurra, sta spingendo per fare in modo che gli spagnoli dicano sì all'ultima offerta da 17mln di euro. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto, il giocatore l'ha ribadito in queste ore ed ora si attende la reazione degli spagnoli. Il Wolverhampton, che era interessato, non a caso ha cambiato obiettivo e sta chiudendo per Tchatchoua del Verona. Il Napoli ora può fare all-in per ottenere il sì da questo braccio di ferro!