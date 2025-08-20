Juanlu-Napoli, giornata chiave! Romano: "Pronto incontro decisivo per la chiusura"

Trattativa infinita quella per Juanlu Sanchez. L'esterno spagnolo si avvicina sempre di più. Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ricorda che ormai ci siamo, o quasi. Manca davvero poco. "Napoli e Siviglia ieri sera sono tornate a dialogare in modo costante per arrivare a una soluzione. Mi dicono che oggi ci dovrebbe essere un ulteriore contatto importantissimo per la trattativa. Il Napoli vuole sbloccarla.

Ci sarà, mi dicono, un passettino di entrambi per soddisfare la volontà del ragazzo. L'ultima offerta ricordiamo che è stata di 17 milioni. Dunque un piccolo passo per l'intesa. Juanlu aspetta solo l'ok per volare in Italia". Juanlu piace per qualità ma anche perché essendo un 2003, dunque Under, non occuperebbe posto nella lista del campionato. Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare poi infinito ma ora a quanto pare in via di definizione. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.