Juanlu-Napoli? Il Siviglia guarda in Italia: occhi su un terzino del Lecce

Oggi alle 18:40Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Potrebbe essere Frederic Guilbert l'ultima dolorosa cessione del Lecce sull'altare del bilancio? Il Siviglia, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è in pressing sul laterale difensivo francese e vuole acquistarlo a titolo definitivo.

Il classe 1994 vanta oltre 200 presenze in Ligue 1, ma anche 31 in Serie A: il francese non è stato incluso nelle convocazioni del Lecce per la stagione 2025/2026, essendo fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. L’interesse del club spagnolo potrebbe essere un indizio di mercato sulla possibile cessione di Juanlu Sanchez, ormai da settimane in trattativa con il Napoli.