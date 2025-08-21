Juanlu-Napoli in chiusura: lo spagnolo è un desiderio collettivo del club

vedi letture

Il Napoli stringe i tempi per completare la rosa in vista di una stagione che si preannuncia lunghissima e ricca di impegni. L'obiettivo primario è la fascia destra, dove si cerca un'alternativa di qualità a capitan Di Lorenzo, che a 32 anni ha bisogno di un'adeguata gestione per affrontare al meglio tutti gli appuntamenti. La soluzione individuata è Juanlu Sanchez del Siviglia, che per La Gazzetta dello Sport è un desiderio collettivo del club, dal direttore sportivo Giovanni Manna all'allenatore Antonio Conte.

Il club spagnolo, dopo aver trattenuto il giocatore per l'emergenza iniziale, è ora disposto a cederlo. Le trattative, già avviate nelle scorse settimane, hanno gettato le basi per una conclusione rapida. L'accordo sembra a un passo, con il Napoli pronto a versare 18 milioni di euro più 2 di bonus per chiudere l'operazione. Una cifra che, a quanto pare, non includerà percentuali sulla futura rivendita, segnando un colpo importante per gli azzurri.