Ultim'ora Juanlu, Napoli irremovibile: l'offerta non sarà aumentata e l'ha comunicato al Siviglia

Braccio di ferro per Juanlu Sanchez tra Napoli e Siviglia. Il club azzurro ha rilanciato fino a 17 milioni, ma nelle ultime ore è arrivata la risposta del sodalizio andaluso: non bastano. E allora a che punto siamo? Le ultime arrivano direttamente dall'account X dell'esperto di mercato Matteo Moretto:

"Ad oggi il Napoli non è disposto ad aumentare l'offerta di 17 milioni di euro per Juanlu Sánchez. Il club spagnolo ha chiesto 20 milioni di euro più una riduzione del 20% su un'eventuale futura rivendita. Nelle ultime ore il Napoli ha comunicato la sua decisione al Siviglia. La trattativa è in stallo".