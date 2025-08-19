Juanlu-Napoli, Mediaset: domani altra giornata di incontri col Siviglia, entourage fiducioso

Continua l'estenuante e lunghissima trattativa tra Napoli e Siviglia per il passaggio di Juanlu Sanchez in azzurro. I due club non hanno ancora raggiunto l'accordo per il trasferimento del terzino destro dell'Under 21 spagnola a titolo definitivo, resta una differenza di qualche milioni di euro tra domanda e offerta. Gli ultimi aggiornamenti sull'affare li riferisce su X Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Mediaset.

"Il Napoli non ha raggiunto i 18 milioni di euro richiesti dal Siviglia per Juanlu Sanchez. Come anticipato stamattina, oggi giornata di incontri, che proseguiranno anche domani. Entourage fiducioso di chiudere l’accordo".