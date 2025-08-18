Juanlu-Napoli, niente fumata bianca. Rai: ci sono tre fattori da chiarire col Siviglia

Bisognerà ancora aspettare la fumata bianca per Juanlu Sanchez: quella di oggi doveva essere la giornata decisiva per l'accordo tra Napoli e Siviglia, ma vanno ancora chiariti tre dettagli tra i due club. Questo è quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, secondo il quale gli azzurri e gli andalusi non hanno raggiunto l'intesa totale sui bonus, sulla percentuale di rivendita e sulle commissioni. I rapporti però sono stati riallacciati e l'affare si potrebbe chiudere a giorni.

La scheda tecnica.

Classe 2003 e quindi non occuperebbe posto in lista Serie A: questo è sicuramente uno dei motivi principali dietro il suo acquisto, ma di certo non l'unico. Juanlu Sanchez è nel giro della Nazionale Under 21, con cui proprio quest'estate ha disputato l'Europeo, e vanta già 112 presenze tra i professionisti (di cui 59 in Liga e 7 in competizioni europee). In carriera ha giocato 60 partite da terzino destro, 60 da ala d'attacco, 16 da mezz'ala, 12 da esterno di centrocampo e anche 6 sulla trequarti. È un calciatore duttile, con una buona struttura fisica (186 centimetri d'altezza), dotato difensivamente, con la cilindrata per coprire la fascia e la tecnica per spostarsi in zone più centrali del campo.