Juanlu-Napoli, Romano: "Contatti costanti col Siviglia! Azzurri restano ottimisti"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale Youtube ha riferito le ultime sulla trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez, terzino destro dell'Under 21 spagnola: "Il Napoli sta andando avanti nei contatti, ce ne sono stati di nuovi anche nelle ultime 24 ore. Credo sia giusto non dare una deadline, perché è una questione su cui Napoli e Siviglia sono in contatto costante.

Anche l'agente del giocatore aspetta un via libera formalmente perché Juanlu ha scelto il Napoli, vuole andare a Napoli, lo sappiamo da tempo. Quindi aspettiamo, i due club stanno parlando, si sta continuando a trattare. Ci sono delle situazioni più veloci, altri meno veloci, ma vi posso garantire che il Napoli resta ottimista. Resta sicuramente concentrato sull'operazione Juanlu e conta la settimana prossima di aver definito tutto".