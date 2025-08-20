Juanlu-Napoli, Sky: trattativa ferma per due motivi

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative del Napoli: "Oltre al sostituto di Lukaku, il Napoli deve ancora andare a chiudere l’esterno alto a sinistra, il nome individuato è quello di Elmas. E’ stata già presentata un’offerta al Lipsia per un prestito a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 11,5mln. Ma probabilmente il Lipsia rimanderà al Napoli questa proposta, dirà di no, e quindi il Napoli sarà costretto a migliorarla.

Sta continuando a lavorare, anche se in realtà è fermo, su Juanlu Sanchez, come vice Di Lorenzo. Una trattativa che si è bloccata per due motivi. Il primo motivo è che il Napoli sa che il Siviglia è in difficoltà, l’offerta l’ha fatta, è sul tavolo da diverso tempo e si aspetta che prima o poi il Siviglia l’accetti. Il secondo motivo è perché con l’infortunio di Lukaku possono essere un po’ riviste le carte e le necessità del Napoli, magari destinare quella quota in altri reparti. Non dimentichiamoci che in quella posizione c’è ancora Zanoli, che resta fino a quando non arriva Juanlu. Ed infine per completare la rosa ci sarebbe bisogno di un centrocampista, che possa essere di fatto l’alternativa ad Anguissa, anche qui la prima idea del Napoli era quella di andare a prendere un giovane. però con questi incastri non è detto che il Napoli non possa cambiare idea, tant’è vero che la trattativa con Diouf del Lens in questo momento non sta andando avanti”.