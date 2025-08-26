Juanlu-Napoli, Sky UK: Il Siviglia ha l'accordo per il sostituto dello spagnolo, i dettagli
Nathan Patterson, terzino scozzese dell’Everton, è finito nel mirino del Siviglia, che ha già trovato un’intesa di massima per il suo arrivo in prestito. L’operazione, tuttavia, è legata ad un incastro di mercato non ancora del tutto definito e che coinvolge anche il Napoli. Prima di affondare il colpo, infatti, la società andalusa deve completare la cessione di Juanlu Sanchez.
Il terzino dell'Under 21 spagnola, promesso sposo dei campioni d'Italia, è la chiave per completare l’operazione a più incastri. Se verrà concluso il trasferimento al club di De Laurentiis, il Siviglia potrà finalizzare l’arrivo di Patterson. A quel punto, l’Everton dovrà tornare sul mercato per individuare un nuovo terzino che sostituisca lo scozzese, così da chiudere il cerchio. A riferirlo è Sky Sport UK.
