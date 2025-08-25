Juanlu, Napoli vuole sbloccarlo! Moretto: "Nuovi contatti, il Siviglia cerca l'erede"
Napoli-Juanlu Sanchez, la trattativa infinita. Secondo quanto scrive su X l'esperto di mercato Matteo Moretto, in queste ore ci sarebbero stati nuovi contatti col Siviglia per provare a sbloccare l'operazione: "Oggi nuovo contatto diretto Napoli-Siviglia per provare a sbloccare Juanlu Sánchez. Il club spagnolo è alla ricerca di un possibile sostituto e sta sondando diversi profili proprio in queste ore".
Oggi nuovo contatto diretto Napoli-Siviglia per provare a sbloccare Juanlu Sánchez.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 25, 2025
Il club spagnolo è alla ricerca di un possibile sostituto e sta sondando diversi profili proprio in queste ore.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Da 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com