Juanlu, Napoli vuole sbloccarlo! Moretto: "Nuovi contatti, il Siviglia cerca l'erede"
Oggi alle 11:30Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Napoli-Juanlu Sanchez, la trattativa infinita. Secondo quanto scrive su X l'esperto di mercato Matteo Moretto, in queste ore ci sarebbero stati nuovi contatti col Siviglia per provare a sbloccare l'operazione: "Oggi nuovo contatto diretto Napoli-Siviglia per provare a sbloccare Juanlu Sánchez. Il club spagnolo è alla ricerca di un possibile sostituto e sta sondando diversi profili proprio in queste ore".