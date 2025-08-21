Juanlu, ora ci siamo davvero! Cds: "Ultimo sforzo decisivo di ADL, le cifre"

vedi letture

Da Siviglia si aspetta l’ultimo ok per Juanlu Sanchez. Fumata bianca a un passo. Contatti tra i due club anche nella giornata di ieri e parti sempre più vicine. Il Napoli ha fatto un ultimo sforzo, è arrivato a 18 milioni di base fissa. Si discutono ora i dettagli. Il giocatore ha una valigia virtuale già pronta per raggiungere Conte e i suoi nuovi compagni. Ha scelto Napoli, non ha valutato altre proposte, è stato chiaro col club. L’unica alternativa era quella di restare, ma il Siviglia ha fretta e necessità di fare cassa. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Juanlu piace per qualità ma anche perché essendo un 2003, dunque Under, non occuperebbe posto nella lista del campionato. Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare poi infinito ma ora a quanto pare in via di definizione. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.