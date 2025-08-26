Juanlu può sfumare, Cds a sorpresa: "Zanoli via, novità sul vice Di Lorenzo"

Dopo un lungo corteggiamento, a quanto pare rischia di saltare l'affare Juanlu Sanchez con il Siviglia. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con una possibile sorpresa finale per il ruolo di erede di Di Lorenzo a destra: "Sembra ormai spenta del tutto, invece, la lampadina Juanlu Sanchez con il Siviglia: l’affare non decollerà più a meno di clamorose e improbabili inversioni di tendenza. L’Udinese, intanto, è in attesa di chiudere per Alessandro Zanoli. E ciò significa che alla fine alle spalle di Di Lorenzo dovrebbe toccare ancora a Pasquale Mazzocchi".

Juanlu piace da tempo al club per qualità ma anche perché essendo un 2003, dunque Under, non occuperebbe posto nella lista del campionato. Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare poi infinito che ora rischia di saltare, anche perché le priorità erano cambiate dopo il ko di Lukaku. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe stato o comunque sarebbe un investimento per il futuro. Vedremo come andrà a finire.