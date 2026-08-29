Ufficiale Kessie-Atalanta, è già ufficiale! Giuntoli lo soffia alla Juventus: gli annunci

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Con un blitz a sorpresa, l'Atalanta ha soffiato Franck Kessiè alla Juventus, proprio quando i bianconeri sembravano averlo in pugno. Il rumors s'è diffuso dalla serata di ieri e oggi è già arrivata l'ufficialità: Giuntoli gioca un brutto scherzo alla sua ex società che ora dovrà ricominciare la caccia ad un centrocampista dopo il lungo inseguimento (a vuoto) per Kessie. Di seguito il comunicato dell'Atalanta:

"Atalanta BC è lieta di comunicare di aver tesserato con un contratto pluriennale il calciatore Franck Kessié. Il centrocampista della nazionale ivoriana torna a vestire la maglia dell’Atalanta dopo 9 anni e tanti successi in carriera. Nelle recenti esperienze ha vinto uno Scudetto con il Milan, una Liga e una Supercoppa di Spagna con la maglia del Barcellona, una Supercoppa Saudita e 2 AFC Champions League con gli arabi dell’Al-Ahli. A completare il suo palmares ricco di importanti trofei anche una Coppa d’Africa conquistata con la propria nazionale nel 2024.

Nato il 19 dicembre 1996 a Ouragahio, Franck inizia a giocare tra i grandi nel club africano Stella d’Adjamé prima di arrivare in Europa nel gennaio 2015. A credere subito in lui c’è l’Atalanta che lo acquista e lo aggrega in Primavera. Ad agosto dello stesso anno viene ceduto in prestito al Cesena in Serie B dove colleziona 37 presenze e 4 gol maturando e crescendo nella posizione di mediano. Nella stagione successiva rientra nell’Atalanta dove si mette subito in mostra nella gara di esordio in Serie A contro la Lazio siglando una doppietta. La sua prima stagione in Serie A non passa inosservata a nessuno con 31 presenze e 7 gol è uno degli artefici del quarto posto dell’Atalanta quell’anno. Nell’estate del 2017 passa al Milan, prima in prestito e poi a titolo definitivo, dove colleziona, 223 presenze tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee, 37 reti e conquistando uno scudetto da protagonista nella stagione 2021/22. Nell’estate del 2022 vola in Spagna al Barcellona dove resta per una stagione vincendo Liga e Supercoppa di Spagna prima di volare in Arabia Saudita. Con il Club di Gedda numeri e trofei importanti: due stagioni da protagonista, 119 partita giocate, 26 gol realizzati, una Supercoppa Saudita e due AFC Champions League consacrandosi anche come il miglior giocatore della competizione nell’edizione 2025/26. Conclusa l’esperienza in Arabia Saudita, Franck ha scelto l’Atalanta per tornare a giocare in Italia.

Capitano della nazionale ivoriana, ha collezionato oltre cento presenze con la maglia de Les Elephants con cui ha conquistato anche una Coppa d’Africa, la terza nella storia della nazionale, nel 2024, e disputato il Mondiale 2026 segnando anche un gol contro la Germania.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso bentornato a Franck Kessié augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra".