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Monza-Udinese, le scelte di Juric e Runjaic: out i neo-acquisti arrivati dal Napoli

Monza-Udinese, le scelte di Juric e Runjaic: out i neo-acquisti arrivati dal NapoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 17:50Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

In attesa di poter schierare anche i neo-acquisti Ngonge e Folorunsho, arrivati dal Napoli, Ivan Juric deve fare di necessità virtù con i giocatori attualmente in organico. Di seguito le formazioni ufficiali di Monza-Udinese

Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. A disposizione: Stranjar, Ballabio, Maye, Antov, Forson, Akinsanmiro, Delli Carri, Colombo, Bakoune, Mota, Robinson. Allenatore: Juric.

Udinese (3-4-2-1); Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Piana, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Miller, Vinciati, Pejicic. Allenatore: Runjaic.